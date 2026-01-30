Ex clinica Belvedere pronta a maggio sulle lista d’attesa stiamo migliorando
La vecchia clinica Belvedere dovrebbe riaprire a maggio. Paola Bardasi, direttore generale dell’Ausl di Piacenza, ha mostrato i numeri che testimoniano miglioramenti sulle liste d’attesa, promettendo tempi più brevi per i pazienti. Durante il Consiglio comunale, ha spiegato che i dati sono oggettivi e confermano i progressi fatti, anche se il nuovo ospedale ancora non si discute.
«Sono abituata a parlare con i numeri, i dati, oggettivi». Paola Bardasi, direttore generale dell’Ausl di Piacenza, ha mostrato soprattutto quelli, i numeri, di fronte al Consiglio comunale, riunitosi per affrontare i temi caldi della sanità locale, ad eccezione del nuovo ospedale, che verrà.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
