Ex clinica Belvedere pronta a maggio sulle lista d’attesa stiamo migliorando

La vecchia clinica Belvedere dovrebbe riaprire a maggio. Paola Bardasi, direttore generale dell’Ausl di Piacenza, ha mostrato i numeri che testimoniano miglioramenti sulle liste d’attesa, promettendo tempi più brevi per i pazienti. Durante il Consiglio comunale, ha spiegato che i dati sono oggettivi e confermano i progressi fatti, anche se il nuovo ospedale ancora non si discute.

