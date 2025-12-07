Bari-Pescara Vivarini | Energie negative attorno alla squadra ma stiamo migliorando

Alla vigilia di una sfida che pesa più della classifica stessa, Vincenzo Vivarini si presenta davanti ai giornalisti con toni chiari: Pescara-Bari non è soltanto un incrocio da calendario, ma un passaggio obbligato per dare continuità al pareggio di Castellammare e rimettere in moto una squadra. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Modifiche alla circolazione dei treni per lavori, coinvolta anche la linea Pescara/Bari-Lecce

Linea Pescara–Bari, stop ai treni tra Trinitapoli e Barletta per guasto alla linea elettrica

Uomo investito da treno a Trani: circolazione bloccata in Puglia, Frecciarossa e Intercity fermi tra Pescara e Bari

Telesveva. . SERIE B | Vivarini alla vigilia di Bari-Pescara: "Importante per la classifica e per dare una logica al lavoro che stiamo facendo" #bari #vivarini #sport - facebook.com Vai su Facebook

Verso Bari-Pescara, lunedì ore 17.15 ? Vai su X

«Bari, contro il Pescara non si può più sbagliare» - Per il resto, arriva un Pescara non eccezionale, tutt’altro ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Bari, Vivarini: "Col Pescara partita importantissima. Assenza tifosi? Rispetto la loro volontà" - “Si tratta di una partita importantissima per la classifica, per il percorso che stiamo facendo, per tutti i problemi che abbiamo e per dare autostima. Si legge su tuttomercatoweb.com

Bari-Pescara, il Delfino chiede strada all'ex Vivarini: ultime, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in streaming - Immacolata Concezione in campo per il Pescara e non per una partita qualsiasi, ma per la sfida esterna al Bari del freschissimo ex Vincenzo Vivarini. ilpescara.it scrive