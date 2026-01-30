Evenepoel messaggio a Pogacar | 49 km di fuga solitaria a Maiorca Vincere così dà morale

Remco Evenepoel si lancia in una fuga solitaria di 49 km a Maiorca e conquista la vittoria. Dopo aver dominato la cronosquadre alla prima tappa, il corridore della Red Bull-Bora dimostra di essere in forma. Nel messaggio rivolto a Pogacar, lascia intendere che questa vittoria gli dà fiducia e morale. La gara è appena iniziata, ma il belga si prepara già a lasciare il segno in questa stagione.

Remco Evenepoel è fatto così: non gli piacciono le cose normali. Giovedì a Maiorca aveva trascinato i suoi nuovi compagni della Red Bull-Bora Hasngrohe (tra cui gli italiani Finn, Moscon e Cattaneo) alla vittoria nella cronosquadre della Challenge Maiorca, per di più con la media record in una prova di questo tipo: 59,7 kmh su 23 km. Oggi nel Trofeo Serra Tramuntana, terza prova della corsa che si disputa sull'isola spagnola (non è obbligatorio disputarle tutte), il fiammingo ha voluto dare a tutti una dimostrazione di forza. E allora prima ha attacco a 56 chilometri dal traguardo per fare la selezione, e poi se n'è andato in discesa a 49 km dall’arrivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

