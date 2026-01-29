Panathinaikos-Roma 1-1 | Ziolkowski pareggia e manda Gasperini agli ottavi di Europa League

La Roma riesce a conquistare il pareggio contro il Panathinaikos e si qualifica agli ottavi di Europa League. La partita finisce 1-1, con Ziolkowski che trova il gol del pareggio e permette ai giallorossi di passare il turno. Ora la squadra di Gasperini si prepara alla prossima fase della competizione.

La Roma pareggia per uno a uno contro il Panathinaikos e strappa il pass per gli ottavi di Europa League. L'espulsione (netta) di Mancini dopo 15 minuti condiziona la partita della squadra di Gasp in Grecia senza Dovbyk, Ferguson, El Shaarawy, Koné infortunati al netto di Dybala inutilizzabile, e.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Panathinaikos Roma

La Roma ha ottenuto una vittoria di 2-0 contro lo Stoccarda nell’ultima partita della fase a campionato dell’Europa League.

Questa sera scendono in campo Panathinaikos e Roma per l’ultima giornata di Europa League.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

PISILLI DOPPIETTA ROMA STOCCARDA 2-0 GASPERINI #gasperini #conferenceleague

Ultime notizie su Panathinaikos Roma

Argomenti discussi: Panathinaikos-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League; Europa League, oggi Panathinaikos-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla; Panathinaikos-Roma: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Panathinaikos-Roma: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming l'Europa League.

Europa League, Panathinaikos-Roma 1-1Panathinaikos - ROMA 1-1! All'80' rete di Jan Ziólkowski . Tuffo di testa del polacco che insacca il pareggio: azione nata dal cross deviato di Pisilli. PANATHINAIKOS - Roma 1-0! Al 58' rete di ... ansa.it

La Roma riacciuffa inaspettatamente il Pana: il 1° gol capitolino di Ziolkowski vale l'1-1La Roma riprende il Panathinaikos ad Atene col primo gol a tinte giallorosse di Jan Ziolkowski. Il classe 2005 batte Lafont all'80' con un gran tuffo di testa su invito dalla destra di Pisilli e con l ... msn.com

Europa League, Panathinaikos-Roma 1-1 e Maccabi Tel Aviv-Bologna 0-3 Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-europa-league-fase-girone-unico-giornata-8-roma-bologna-cronaca-testuale-diretta-risultati-classifica-8fdfb528-a - facebook.com facebook

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Panathinaikos-Roma, il direttore sportivo del club giallorosso, Ricky Massara, ha fatto il punto sul mercato e sulle trattative che coinvolgono attualmente la squadra di Gian Piero Gasperini. x.com