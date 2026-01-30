Europa League il Bologna supera in scioltezza il Maccabi Tel Aviv e vola ai playoff

Il Bologna batte 3-0 il Maccabi Tel Aviv e si qualifica ai playoff di Europa League. La partita si è giocata a Backa Topola, in Serbia, e i rossoblù hanno dimostrato di essere in buona forma. Con questa vittoria, il Bologna avanza nel torneo, lasciando il Maccabi Tel Aviv senza possibilità di recupero. La squadra italiana ha imposto subito il suo ritmo, segnando tre gol senza troppi problemi. Ora, i play-off rappresentano il prossimo obiettivo da raggiungere per la stagione europea.

Il Bologna vince 3-0 contro il Maccabi Tel Aviv, in campo neutro a Backa Topola e si qualifica per i play-off di Europa League. La squadra di Italiano chiude al decimo posto e per lunghi tratti della partita ha accarezzato la possibilità di passare tra le prime otto. Primo tempo giocato in scioltezza dal Bologna, che sblocca il match al 35' con Jonathan Rowe. I rossoblu sprecano alcune occasioni per il raddoppio con Castro, Rowe e Ferguson, salvate dal portiere Melika. Il Maccabi si vede raramente in avanti ma sfiora il gol prima con Ben Harush e poi con Andrade. Al 47' arriva il raddoppio di Riccardo Orsolini, che mette al sicuro il risultato.

