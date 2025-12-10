Basilea-Aston Villa Europa League 11-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

L'incontro tra Basilea e Aston Villa, valido per l'Europa League il 12 novembre 2025 alle ore 21:00, mette di fronte due squadre con obiettivi diversi. L'Aston Villa, in grande forma, punta a mantenere la serie di vittorie, mentre il Basilea desidera approfittare del fattore casalingo. Ecco tutte le informazioni su formazioni, quote e pronostici.

Al momento l'Aston Villa è tra le squadre più in forma d'Europa e cerca la l'ottava vittoria consecutiva sul campo del Basilea. I Lions sono saliti in vetta alla classifica del girone di Europa League e intendo chiudere i giochi per assicurarsi la qualificazione diretta agli ottavi di finale. La formazione di Unai Emery è .

Bayern Monaco-Sporting Lisbona in differita su Cielo; Real Madrid-Manchester City e Basilea-Aston Villa in diretta su TV8 - Sesta giornata della fase campionato delle coppe europee e nuova tre giorni di calcio internazionale su TV8 e Cielo con i match che mettono di fronte squadre straniere. Scrive tuttojuve.com

EUROPA LEAGUE - Successi casalinghi per Basilea, Celta Vigo e Porto, ok Aston Villa e Lione, ecco i risultati - Con il triplice fischio delle sfide delle 21, si sono concluse le partite della seconda giornata di Europa League. Riporta napolimagazine.com

