Diretta gol Europa League LIVE | Panathinaikos Roma 0-0 e Maccabi Tel Aviv Bologna 0-0

Questa sera si giocano due partite decisive per le squadre italiane in Europa League. Alle 21:00, Roma e Bologna scendono in campo rispettivamente contro Panathinaikos e Maccabi Tel Aviv. La serata si presenta equilibrata, con nessuna delle quattro squadre ancora in vantaggio e il punteggio fermo sullo 0-0. La fase a gironi sta per chiudersi e ora le due italiane devono vincere o almeno ottenere un risultato positivo per sperare di passare agli ottavi. La tensione è alta, i tifosi sono in attesa di vedere se le loro squadre

Mercato Atalanta, il Napoli all’assalto per Sulemana: è testa a testa con la Roma! Il suo futuro dipenderà da Lookman: ecco perché Perisic Inter, salta tutto? Arriva la risposta del PSV dopo l’incontro di questo pomeriggio! Benzema ai ferri corti con l’Al Ittihad: vuole lo stipendio di Ronaldo e si rifiuta di giocare! Il francese verso l’addio? Kolo Muani Juve, bianconeri gelati: la decisione del Tottenham spiazza tutti! Salta l’arrivo dell’attaccante? Mercato Atalanta, il Napoli all’assalto per Sulemana: è testa a testa con la Roma! Il suo futuro dipenderà da Lookman: ecco perché Fiorentina, riecco Kean! L’attaccante torna in gruppo: le ultime sulle chance di convocazione col Napoli Conferenza stampa De Rossi pre Lazio Genoa: «Salvezza ancora lontana, abbiamo imparato dai nostri errori. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Europa League LIVE: Panathinaikos Roma 0-0 e Maccabi Tel Aviv Bologna 0-0 Approfondimenti su Europa League Europa League, oggi Panathinaikos-Roma e Maccabi Tel Aviv-Bologna – Diretta La Roma torna in campo in Europa League. Formazioni ufficiali Maccabi Tel Aviv Bologna, le scelte per la sfida di Europa League Questa sera alle 21:00 si gioca l’ultima giornata di Europa League, con il match tra Maccabi Tel Aviv e Bologna. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Europa League Argomenti discussi: Roma-Stoccarda, dove vedere la partita di Europa League in tv e streaming; Europa League in chiaro, quale partita su TV8 oggi 22 gennaio: scelta la gara visibile gratis stasera; Europa League, Roma-Stoccarda: pronostici, migliori quote e scommesse; Europa League. Roma vicina agli ottavi: 2-0 allo Stoccarda. Bologna ai playoff: 2-2 con il Celtic - Doppietta di Pisilli: Roma-Stoccarda 2-0. Giallorossi vicini agli ottavi. Dove vedere l'Europa League in contemporanea oggi in tv: 18 partite su 18 in un unico canaleDopo Conference e Champions League si conclude anche il girone unico di Europa League: questa sera tutte le diciotto partite alle ore 21:00, con diretta tv e streaming per seguirle nello stesso moment ... goal.com Europa League, alle 21 Panathinaikos-Roma e Maccabi Tel Aviv-Bologna. Le formazioniLeggi su Sky TG24 l'articolo Europa League, alle 21 Panathinaikos-Roma e Maccabi Tel Aviv-Bologna. Le formazioni ... tg24.sky.it Europa League, in campo Panathinaikos-Roma e Maccabi Tel Aviv-Bologna: Gollini e Castro titolari Aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-europa-league-fase-girone-unico-giornata-8-roma-bologna-cronaca-test - facebook.com facebook #PanathinaikosRoma diretta #EuropaLeague: segui l'ultima partita della fase campionato LIVE x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.