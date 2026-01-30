Europa L | Roma a ottaviplayoff Bologna

La Roma conquista un punto importante ad Atene, pareggiando 1-1 contro il Panathinaikos. Nonostante l'inferiorità numerica, i giallorossi resistono e ottengono la qualificazione diretta agli ottavi di Europa League, arrivando all'ultimo posto utile per passare il turno. La partita si è giocata con continui sforzi da entrambe le parti, ma alla fine è stata la squadra di Mourinho a festeggiare. Ora, i romani si preparano ai prossimi impegni, mentre il Bologna si concentra sui playoff.

23.02 La Roma in dieci pareggia ad Atene col Panathinaikos 1-1 e accede direttamente agli ottavi con l'ultimo posto utile.Il rosso diretto a Mancini (15') complica la vita dei giallorossi. Traversa di Katris (40'), poi segna Taborda (58'). Nonostante l'inferiorità, la zuccata di Ziolkowski (80') evita i playoff. Playoff che invece dovrà giocare il Bologna. Il successo 0-3 in Serbia, sede del Maccabi Tel Aviv,consegna ai felsinei il 10° posto. In gol Rowe (35'), Orsolini (47') e Pobega (94'). Nell'urna di Nyon, Brann o Dinamo Zagabria.

