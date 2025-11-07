Dalla parte delle imprese non dei dogmi | Bruxelles cambia rotta sul Green Deal
Ormai emerge chiaramente che l’Italia, negli ultimi tre anni, da quando è governata da un esecutivo targato Meloni, incide in modo crescente sulle scelte europee. Una discontinuità rispetto ai precedenti governi, nei quali ci si limitava a recepire decisioni prese altrove. Green Deal: cosa cambia davvero. L’accordo raggiunto a Bruxelles introduce maggiore flessibilità nella realizzazione degli obiettivi climatici fissati per il 2040. Resta l’obiettivo della riduzione del 90% delle emissioni, ma con la possibilità per gli Stati di utilizzare fino al 10% di crediti di carbonio internazionali o nazionali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
FALCIDIATE IL 45% DELLE IMPRESE COL RITORNO AGLI AMMORTAMENTI, MANOVRA DA BUTTARE ?Come se non bastassero tre anni di calo della produzione industriale, oggi Istat fa a pezzi anche l’unica parte di manovra che il Governo ha avuto il - facebook.com Vai su Facebook
? Maurizio Landini: “Siamo uno dei Paesi che ha l’evasione fiscale e il carico fiscale sui salari più alti d’Europa. E i profitti delle imprese sono tassati meno del reddito del lavoro dipendente. È un paradosso!”. #CGIL, dalla parte dei lavoratori e delle persone. - X Vai su X
L’Italia vince a Bruxelles, Green Deal più flessibile - L'Italia ottiene un importante risultato a Bruxelles sul patto per il clima, dimostrando che mettere in discussione i dogmi green europei è possibile. Lo riporta msn.com