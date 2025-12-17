Emily in Paris | ecco quanto costerebbe vivere come lei
Se sognate di vivere come Emily in Paris, vi siete mai chiesti quanto costerebbe mantenere il suo stile di vita da sogno? Tra abiti di alta moda e un appartamento nel cuore della città, questa analisi svela i costi reali di uno dei personaggi più amati della serie. Scopriamo insieme quanto ci vorrebbe per vivere come Emily Cooper.
Tra guardaroba di lusso e casa in centro, quanto costerebbe davvero mantenere lo stile di vita di Emily Cooper?. Vanityfair.it
Quanto costerebbe vivere come in Emily in Paris
