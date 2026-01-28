Maturità 2026 | le materie della seconda prova e dell’esame orale

La maturità del 2026 si avvicina. La prima prova scritta si svolgerà il 18 giugno, seguita dalla seconda il giorno dopo. Le date sono ufficiali e confermate, ora gli studenti si preparano a vivere un esame che si avvicina rapidamente.

È stata già fissata l’inizio della maturità del 2026. La prima prova scritta si terrà il 18 giugno, mentre la seconda si terrà il giorno seguente. Non sono ancora note le materie della seconda prova e dell’orale, che verranno decise dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. In base a tali disposizioni, entro il 31 gennaio 2026 gli studenti riceveranno la comunicazione ufficiale relativa alla materia della seconda prova scritta e alle discipline oggetto del colloquio orale. Per gli istituti professionali restano invece confermate le specifiche modalità previste dalla normativa vigente. LE COMMISSIONI – Una delle nuove novità introdotte da Valditara riguarda la commissione esaminatrice che sarà composta da cinque membri.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Entro questa settimana, il Ministero dell'Istruzione potrebbe annunciare le materie della seconda prova e dell'esame orale per la Maturità 2026, in seguito alla recente riforma.

Maturità 2026: la riforma spiegata (bene) da uno studente

