Fondi e aumenti salariali Sindacati e Circondario firmano una pre-intesa | Passo avanti importante

Sindacati e Circondario hanno siglato una pre-intesa su fondi e aumenti salariali, segnando un passo importante per il settore. La proposta prevede incrementi economici, maggiori risorse per la polizia locale e nuove politiche di welfare rivolte a tutto il personale. Un accordo che mira a migliorare le condizioni lavorative e rafforzare il supporto ai dipendenti.

Aumenti salariali, più fondi per la polizia locale e politiche di welfare a favore di tutto il personale. Sottoscritta la pre-intesa tra le organizzazioni sindacali di categoria, la Rsu e i vertici del Circondario. L'accordo, firmato nei giorni scorsi, chiude lo stato di agitazione del personale dell'ente di via Boccaccio attivato in Prefettura a Bologna con l'incontro che si è tenuto a inizio mese. Un passaggio considerato decisivo dopo settimane di confronto serrato, che aveva visto crescere la preoccupazione tra i lavoratori per la mancanza di risposte certe. La preintesa, che sarà presentata e votata dai dipendenti del Circondario in assemblea lunedì 15 dicembre, "segna un passo avanti importante nelle relazioni sindacali e traccia una strada ben precisa per il triennio 20262028 nella contrattazione integrativa", sottolineano in una nota congiunta Maurizio Serra (Fp Cgil), Elisa Checcoli (Cisl Fp), Giuseppe Rago (Uil Fpl) e Olivetta Dall'Olmo (Csa).

