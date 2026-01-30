Emiliano Bartoli, a quasi 46 anni, si conferma ancora protagonista sul campo. Nonostante l’età, il centrocampista della Pergolese dimostra di saper reggere il ritmo e di essere un punto di riferimento per la squadra. A breve, il 16 settembre, spegnerà le candeline, ma in campo sembra più giovane di molti suoi compagni.

Che l’età anagrafica sia data da semplici numeri lo si evince anche nel gioco del calcio. L’esempio concreto è Emiliano Bartoli, centrocampista della Pergolese in Promozione, che il prossimo 16 settembre compirà 46 anni. Non c’è una classifica apposita dei più longevi calciatori in attività ma sicuramente Bartoli occupa i primi posti. Non eravamo ancora nel terzo millennio che Bartoli calcava i verdi rettangoli di gioco. Cresciuto nella Cagliese nel campionato 98-99 debuttò con il club giallorosso (in Eccellenza), poi Falco Acqualagna, ancora Cagliese, Sassoferrato, Vadese, di nuovo Cagliese in serie D (21 presenze) e il dg di allora Maurizio Paruccini a ricordarlo così: "Grandi doti tecniche con qualità professionali decisamente importanti che si sono riscontrate nel tempo e in più un ragazzo splendido, famosissimo per i suoi calci di punizione che finivano nel sette del portiere avversario". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Emiliano Bartoli, sempre al centro del campo. A quasi 46 anni domina ancora la scena

Approfondimenti su Emiliano Bartoli

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Emiliano Bartoli

Argomenti discussi: Emiliano Bartoli, sempre al centro del campo. A quasi 46 anni domina ancora la scena.

Emiliano Bartoli, sempre al centro del campo. A quasi 46 anni domina ancora la scenaChe l’età anagrafica sia data da semplici numeri lo si evince anche nel gioco del calcio. L’esempio concreto è Emiliano Bartoli, centrocampista della Pergolese in Promozione, che il prossimo 16 settem ... ilrestodelcarlino.it

Congratulazioni per essere tra le persone con più interazioni e per aver ottenuto un posto nella lista delle interazioni settimanali! Patrizia Bartoli, Paola Mirolli, Andrea Alonge, Giabbani Emiliano, Francesca Vagelli, Ildon Kurta, Stefano Cirillo, Franco Guiduc - facebook.com facebook