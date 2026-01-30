Emergenze annunciate e risposte tardive | il tempo che manca all’Italia

Il fine settimana in Italia si presenta molto freddo, più di quanto ci si aspettasse. Le autorità avevano già segnalato la possibilità di emergenze, ma le risposte sono arrivate con troppo ritardo. Le temperature sono scese sotto zero e molte zone rischiano di rimanere isolate o senza servizi adeguati. La situazione si fa critica, e ancora non si vede una strategia chiara per affrontare questa ondata di freddo improvvisa.

Solo per stare al passo con i tempi, sarà bene definire questo fine settimana "eccezionalmente freddo", senza legarlo a riferimenti bucolici. Come è l'episodio della merla, peraltro al giorno d'oggi difficile da verificare nel luogo dove dovrebbe avvenire. In Italia chi più ne avvertirà il disagio, molto probabilmente saranno gli abitanti di Niscemi, sfrattato da una frana di dimensioni enormi. Forse il clima alquanto mite in questi giorni su tutta la Sicilia riuscirà a far meglio sopportare il disagio della sistemazione di fortuna dei terremotati sfollati, ma niente più di tanto. È facile immaginare il tipo di difficoltà che si presenteranno nel percorso che, da ora fino a un termine non definibile nemmeno a spanne, sarà popolata da quegli esodati.

