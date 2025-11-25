Elezioni regionali Aveta conquista il seggio | Una vittoria di popolo
“È stata una vittoria di popolo, costruita dal basso e dai territori dell’intera provincia di Caserta”. Così il neo eletto consigliere regionale Raffaele Aveta del Movimento 5 Stelle ha commentato l’esito degli scrutini, sottolineando l’ampiezza e la capillarità del consenso raccolto nei comuni. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La Gazzetta del Mezzogiorno. . Regione Puglia: tra vittoria e paradossi. Antonio Decaro conquista le elezioni regionali con il 64% dei voti, ma il sistema di assegnazione dei seggi mette in luce forti squilibri sia nella rappresentanza territoriale e nella distribu - facebook.com Vai su Facebook
ALT FERMI!!!!!! PRIMA CHE LEGGIATE I GIORNALI… …forse vale la pena che guardiate voi stessi i dati delle elezioni regionali di ieri. ———————————————— Questi i voti assoluti presi dai principali partiti, considerando anche le liste civiche ad es Vai su X
Elezioni regionali, Aveta conquista il seggio: "Una vittoria di popolo" - “È stata una vittoria di popolo, costruita dal basso e dai territori dell’intera provincia di Caserta”. casertanews.it scrive
Elezioni regionali Campania, chi sono i consiglieri eletti: tutti i nomi - Il Consiglio regionale della Campania è composto da 50 membri, più il presidente della Giunta regionale. Scrive tg24.sky.it
Regionali, ecco il nuovo consiglio. Tutti i nomi degli eletti - Elezioni Regionali Campania 2025, ecco la nuova composizione del Consiglio: 33 seggi al centrosinistra, 17 al centrodestra Le Elezioni Regionali del 23 e 24 novembre 2025 ridisegnano in modo netto il ... Segnala ilmediano.com