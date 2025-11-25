Elezioni regionali Aveta conquista il seggio | Una vittoria di popolo

Casertanews.it | 25 nov 2025

“È stata una vittoria di popolo, costruita dal basso e dai territori dell’intera provincia di Caserta”. Così il neo eletto consigliere regionale Raffaele Aveta del Movimento 5 Stelle ha commentato l’esito degli scrutini, sottolineando l’ampiezza e la capillarità del consenso raccolto nei comuni. 🔗 Leggi su Casertanews.it

