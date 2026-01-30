ED Watch | a Parma c' è un Laboratorio del tempo che sta rilanciando tra i giovani gli orologi di lusso

A Parma, un laboratorio sta cercando di riportare tra i giovani l’interesse per gli orologi di lusso. Si chiama “Laboratorio del tempo” e si rivolge a chi si è scoperto appassionato di lancette e meccanismi di pregio. Sempre più giovani si avvicinano all’orologeria di lusso, e questo laboratorio cerca di coinvolgerli in modo diretto e pratico.

Il mondo delle "lancette" di lusso in Italia guarda con sempre più attenzione al pubblico giovane che si è riscoperto watch addicted ovvero innamorato dell'orologeria di lusso. Un settore nel quale si sta segnalando un giovane imprenditore milanese: Emanuele Dellaca che ha trasformato la sua passione per gli orologi in un progetto concreto e ambizioso al quale ha deciso di donare le sue stesse iniziali: Ed Watch Nato in provincia di Milano, Dellaca dopo un percorso che lo ha visto prima appassionato e poi operatore del settore, decide nel 2025 di spostare il quartier generale suo e della sua azienda a Parma Un format più simile a un vero e proprio "laboratorio del tempo", realizzato in uno spazio riservato all'interno di uno stabile professionale, pensato per offrire comfort, sicurezza e riservatezza.

