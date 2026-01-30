A Palermo, due persone sono state messe sotto processo per aver mostrato atteggiamenti di intolleranza religiosa e razziale. Le accuse arrivano dopo episodi che hanno sollevato preoccupazione nella comunità locale, e ora la procura ha deciso di procedere con le indagini. I due sospettati sono stati formalmente indagati e rischiano sanzioni penali, mentre le autorità continuano a lavorare per chiarire i fatti e garantire rispetto e tolleranza.

A Palermo sono stati avviati procedimenti penali nei confronti di due persone accusate di manifestazioni di intolleranza religiosa e razziale. L’indagine, avviata dalle forze dell’ordine locali, ha preso avvio dopo segnalazioni che hanno portato alla luce comportamenti ritenuti gravemente lesivi della dignità umana e in aperta contraddizione con i principi fondamentali della convivenza democratica. Gli indagati, di nazionalità italiana, sono stati iscritti nel registro degli indagati per reati previsti dal codice penale in materia di odio razziale e religioso. Le indagini hanno preso forma in seguito a un episodio verificatosi in un luogo pubblico della città, dove sono state raccolte prove materiali e testimonianze che suggeriscono l’uso di linguaggi discriminatori mirati a offendere gruppi per motivi religiosi e etnici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Due persone indagate a Palermo per manifestazioni di intolleranza religiosa e razziale

La polizia di Palermo ha messo sotto inchiesta due persone sospettate di aver diffuso messaggi di odio sui social e di aver minacciato qualcuno per motivi razziali e religiosi.

