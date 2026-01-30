antisemitismo due indagati per odio razziale e religioso a palermo

La polizia di Palermo ha messo sotto inchiesta due persone sospettate di aver diffuso messaggi di odio sui social e di aver minacciato qualcuno per motivi razziali e religiosi. Durante le perquisizioni, sono stati trovati e sequestrati anche materiali informatici. La Digos ha deciso di approfondire le indagini per capire se ci sono altri coinvolti e quali siano le reali intenzioni dietro questi atti.

Perquisizioni, anche informatiche, sono state eseguite dalla Digos della Questura di Palermo nei confronti di due persone indagate per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa e minaccia. L’inchiesta, coordinata dalla Dda della locale Procura, è scaturita dall’attività di monitoraggio e contrasto al fenomeno dell’antisemitismo e a tutte le forme di odio razziale etnico e religioso della direzione Centrale della polizia di Prevenzione del dipartimento della Pubblica sicurezza, che h a scoperto la pubblicazione sul social media X di post dal contenuto offensivo e minaccioso nei confronti della comunità ebraica. 🔗 Leggi su Feedpress.me

