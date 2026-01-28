Due sportelli aperti e coda infinita al Cup del Sant’Anna | Per prenotare una visita ho perso più di due ore

Un’utente si è presentata giovedì mattina al Cup dell’ospedale Sant’Anna di Como per prenotare una visita di controllo. Ha dovuto aspettare quasi due ore e mezza, tra lunghe code e sportelli aperti, prima di riuscire a parlare con un operatore. La sua esperienza si inserisce in una serie di segnalazioni di disagi e lunghe attese che si ripetono spesso in quella struttura.

Una prenotazione di controllo che diventa una lunga prova di pazienza. È la segnalazione arrivata a QuiComo e riferita alla giornata di giovedì 22 gennaio 2026 al Cup dell’ospedale Sant’Anna di Como, dove una cittadina racconta di aver atteso quasi due ore e mezza per fissare una visita successiva a un intervento. “Il bigliettino dell’attesa segnava le 16.13”, spiega la lettrice nella segnalazione inviata a posteriori. “Sono arrivata nel pomeriggio per prenotare una visita di controllo, ma agli sportelli erano aperte solo due postazioni”. Con il passare del tempo, la coda avanzava lentamente: “Alle 17.🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondimenti su SantAnna Hospital

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su SantAnna Hospital

Argomenti discussi: Informatica, dal Pnrr 2,3 milioni per l’evoluzione digitale degli sportelli unici per l’edilizia; Carta d'identità a Roma: open day sabato 24 e domenica 25 gennaio; Il comune del Canavese senza posta per due mesi: chiude anche il Postamat, scoppia la polemica; Roma, due nuovi sportelli informativi sul Testamento biologico: firmato il protocollo d'intesa con l’Associazione Luca Coscioni.

Due sportelli aperti e coda infinita al Cup del Sant’Anna: Per prenotare una visita ho perso più di due oreUna prenotazione di controllo che diventa una lunga prova di pazienza. È la segnalazione arrivata a QuiComo e riferita alla giornata di giovedì 22 gennaio 2026 al Cup dell’ospedale Sant’Anna di Como, ... quicomo.it

Falò a Cassano Magnago, lungo viale Rimembranze. A Sant’Anna ci sono i lavori di ristrutturazione facebook