Scontro tra due treni in Andalusia | due vittime e traffico sospeso

E’ di almeno cinque morti il bilancio di un incidente sulla linea dell’alta velocità in Andalusia. Un numero imprecisato di persone è rimasto intrappolato tra i rottami dopo il deragliamento di due convogli nel comune di Adamuz (Cordova). La dinamica del deragliamento ad Adamuz Secondo fonti della Guardia Civil, l’incidente è avvenuto alle 19,45 quando un treno LD AV Iryo 6189 Malaga-Puerta de Atocha è deragliato all’ingresso del binario 1 di Adamuz e si è immesso sul binario adiacente, dove viaggiava un altro treno LD AV 2384 Puerta de Atocha-Huelva. Traffico ferroviario sospeso tra Madrid e l’Andalusia Sospeso il traffico ferroviario ad alta velocità tra Madrid e l’Andalusia e tutti i treni in transito sono stati dirottati verso il luogo di origine. 🔗 Leggi su Feedpress.me

