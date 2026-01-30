Dopo una settimana intensa tra Final Four di Coppa Italia e competizioni europee, torna il campionato di serie A1 femminile. La 22ª giornata si apre con il big match tra Chieri e Scandicci, mentre Conegliano riceve Macerata. Le squadre sono pronte a scendere in campo per conquistare punti importanti in questa fase cruciale del campionato.

Torna il campionato con la 22ª giornata della Serie A1 d opo una settimana ad altissima intensità tra Final Four di Coppa Italia e impegni continentali. Il successo di Conegliano nella Coppa Italia, conquistata con un netto 3-0 in finale contro Scandicci, ha ribadito le gerarchie al vertice, ma allo stesso tempo ha lasciato inevitabili scorie fisiche e mentali su molte delle squadre impegnate anche nelle coppe europee, rendendo questo turno particolarmente insidioso. Il programma si apre sabato sera a Cuneo, dove la Honda Cuneo Granda Volley ospita la Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio in uno scontro diretto fondamentale per la salvezza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dopo la Coppa Italia torna la serie A1 femminile: Chieri-Scandicci il big match, Conegliano ospita Macerata

La 19ª giornata di Serie A1 femminile si presenta come un momento cruciale, tra sfide di alta intensità e incontri che potrebbero influenzare la classifica.

