Dopo l’Europa doppio big match nella 19ma di A1 femminile | Chieri sfida Conegliano Scandicci passa da Busto
La 19ª giornata di Serie A1 femminile si presenta come un momento cruciale, tra sfide di alta intensità e incontri che potrebbero influenzare la classifica. Dopo le partite in Europa, le squadre italiane tornano in campo nel massimo campionato, con Chieri e Conegliano e Scandicci e Busto in primo piano. Un appuntamento importante per valutare lo stato di forma e gli obiettivi stagionali delle squadre coinvolte.
La 19ª giornata della Serie A1 di volley femminile, sesta del girone di ritorno, arriva in un momento delicato e affascinante della stagione, all’incrocio tra il campionato e una settimana di Coppe Europee vissuta dall’Italia tra luci e ombre. Un turno che propone subito due big match di altissimo livello, Reale Mutua Fenera Chieri ’76–Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano e Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio–Savino Del Bene Scandicci, sfide che mettono di fronte quattro delle prime cinque forze del torneo e che possono incidere in maniera significativa sugli equilibri dell’alta classifica. Il confronto tra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Prosecco Doc A. 🔗 Leggi su Oasport.it
