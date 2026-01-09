Dopo l’Europa doppio big match nella 19ma di A1 femminile | Chieri sfida Conegliano Scandicci passa da Busto

La 19ª giornata di Serie A1 femminile si presenta come un momento cruciale, tra sfide di alta intensità e incontri che potrebbero influenzare la classifica. Dopo le partite in Europa, le squadre italiane tornano in campo nel massimo campionato, con Chieri e Conegliano e Scandicci e Busto in primo piano. Un appuntamento importante per valutare lo stato di forma e gli obiettivi stagionali delle squadre coinvolte.

