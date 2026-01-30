Dopo il successo di Hamnet anche il nuovo romanzo di Maggie O' Farrell diventa un film

La scrittrice Maggie O'Farrell torna a far parlare di sé, questa volta con il suo nuovo romanzo che diventa un film. Dopo il successo di Hamnet, la produttrice Liza Marshall ha deciso di rinnovare la collaborazione con l’autrice, lavorando di nuovo insieme dopo il buon riscontro ottenuto con il progetto diretto da Chloé Zhao. La produzione sta già prendendo forma, e l’uscita nelle sale sembra vicina.

La produttrice Liza Marshall collaborerà nuovamente con la scrittrice dopo l'ottima accoglienza riservata al progetto diretto da Chloé Zhao. Il successo di Hamnet ha convinto la produttrice Liza Marshall a collaborare nuovamente con la scrittrice Maggie O'Farrell. Ad arrivare sul grande schermo sarà quindi Land, il prossimo romanzo firmato dall'autrice, che sarà adattato grazie al lavoro della casa di produzione Hera Pictures. Cosa racconterà il nuovo romanzo di Maggie O'Farrell Il romanzo Land non è ancora stato pubblicato e arriverà sugli scaffali di tutto il mondo nel mese di giugno. Al centro della trama ci sarà una storia ambientata nel 1865.

