Train Dreams su Netflix è il romanzo americano che diventa film

Train Dreams, attualmente su Netflix, è l'adattamento cinematografico del romanzo americano che celebra la bellezza della vita. Il film, uscito nel 2025, si distingue per la sua capacità di evocare emozioni profonde, offrendo uno sguardo autentico e poetico sulla vita e sulla memoria, senza ricorrere a remake o riferimenti natalizi.

Il 2025 ha voluto ricordarci che la vita è meravigliosa, senza remake dell'omonimo film del 1946 che messo mondo rispolvera ogni Natale. Train Dreams, uscito in sordina a fine novembre su Netflix, ce lo mostra bene. Ma ce lo aveva già suggerito nei mesi passati The Life of Chuck di Mike Flanagan, che, basato su un romanzo di Stephen King e interpretato da Tom Hiddleston, ci ricordava che ognuno contiene dentro di sé moltitudini. I due racconti sono molto lontani, per generi e atmosfere, ma come vadano a coincidere sul loro finale è singolare, con un’affinità che non si poteva immaginare da subito e che invece li accomuna più di quanto si potrebbe pensare. Gqitalia.it

Train Dreams, di Clint Bentley - Ha un miracoloso senso della misura ma anche un notevole trasportosentimentale nel raccontare il '900 attraverso gli occhi di un ottimo Joel Edgerton ... sentieriselvaggi.it