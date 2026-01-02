Uomini e Donne la sorella di Raffaella Scuotto contro Brando Ephrikian | Devi lasciare l' Italia

La recente controversia tra Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian continua a destare interesse, con la sorella di Raffaella che si rivolge pubblicamente a Ephrikian, consigliandogli di lasciare l’Italia. Nonostante la fine della loro relazione mesi fa, le tensioni tra i due protagonisti si mantengono vive, alimentate da accuse e commenti pungenti, mantenendo alta l’attenzione sul gossip delle star.

Nonostante la rottura avvenuta mesi fa, tra Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian il clima resta teso: accuse, allusioni e parole durissime che riaccendono il gossip. Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian si sono conosciuti all'interno dello studio di Uomini e Donne, uno dei programmi di punta di Maria De Filippi. Era l'edizione 20232024 e Brando sedeva sul trono, mentre Raffaella era una delle corteggiatrici scese appositamente per conoscerlo e provare a conquistare il suo cuore. Fin dalle prime esterne tra i due si era creata una forte intesa, che li aveva portati, puntata dopo puntata, a costruire un percorso intenso e molto seguito dal pubblico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

