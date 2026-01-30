Donazione di sangue in tribunale | un successo l' iniziativa di Anm e Asl

Questa mattina, nel cortile del tribunale di Brindisi, si è tenuta la prima donazione di sangue dell’anno. Organizzata dall’Associazione Nazionale Magistrati di Brindisi, in collaborazione con il Centro trasfusionale dell’ospedale Perrino, l’iniziativa ha visto molti magistrati e cittadini partecipare con entusiasmo. È stato un gesto concreto che ha coinvolto la comunità locale, dimostrando come anche in situazioni formali si possa fare qualcosa di utile per gli altri.

Hanno partecipato magistrati, avvocati e personale in servizio nel Palazzo di Giustizia, affiancati da numerose figure di spicco del territorio, fra cui Antonio Benarrivo e il comandante Orefice BRINDISI - Si è svolta il 28 gennaio scorso, nel piazzale interno del tribunale di Brindisi, la prima raccolta di sangue del nuovo anno organizzata dall’Associazione Nazionale Magistrati di Brindisi, presieduta da Pierpaolo Montinaro, in sinergia con il Centro trasfusionale dell’ospedale Perrino, diretto da Antonella Miccoli. Come nelle edizioni precedenti, l’autoemoteca della Asl ha sostato nel piazzale per accogliere i donatori, confermando una tradizione ormai radicata di impegno civico e solidarietà.🔗 Leggi su Brindisireport.it

