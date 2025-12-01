Fisciano grande successo per le visite gratuite urologiche e la donazione di sangue
Tempo di lettura: 2 minuti Una domenica all'insegna della prevenzione e della solidarietà. E' quella che si è svolta oggi presso la sede dell'Associazione di Volontariato "La Solidarietà" di Fisciano, alla frazione Lancusi, dove si sono tenuti due appuntamenti molto attesi: le visite urologiche gratuite a cura del dott. Gaetano Sessa e le donazioni di sangue. Nutrita la partecipazione di persone, che attraverso le donazioni di sangue sono accorse (circa 20 le donazioni effettuate) per mettere in atto un gesto di altruismo verso il prossimo, approfittando altresì (i soggetti maschili) di sottoporsi ad una visita urologica (circa 30 le visite effettuate) per verificare il proprio stato di salute.
