Sull' area dei giostrai sorgerà il nuovo ospedale Torino Nord | 503 posti letto 768 parcheggi e terrazze panoramiche come sarà
In attesa della posa della prima pietra prevista nel 2026, come da tabella di marcia, il nuovo ospedale di Torino Nord, con ingresso principale su corso Appio Claudio, vedrà accese le sue luci nel 2031. Un progetto da 347 milioni di euro finanziato dall’Inail, sei torri, tre corpi trasversali tra. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
