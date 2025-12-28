Tresoldi Milan, attaccante italo-tedesco, è stato avvistato a San Siro durante la partita tra Milan e Verona. La sua presenza ha suscitato alcune ipotesi di mercato, alimentando l’interesse degli appassionati e degli addetti ai lavori. Restano da chiarire le intenzioni delle parti coinvolte, mentre il club monitora attentamente eventuali sviluppi futuri.

Tresoldi Milan, il giocatore a San Siro per vedere il match contro il Verona! Si aprono le suggestioni di mercato: possibile trattativa? Il legame tra il Milan e i suoi tifosi più “speciali” non conosce confini, nemmeno geografici. Durante il vittorioso lunch match contro l’Hellas Verona, una presenza in tribuna non è passata inosservata: Nicolò . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Tresoldi Milan, l’attaccante italo-tedesco a San Siro per vedere il match dei rossoneri contro il Verona! Si aprono le suggestioni di mercato: possibile trattativa?

Leggi anche: Milan-Verona, Tresoldi vola a Milano: presente sugli spalti di San Siro

Leggi anche: Calciomercato Milan, si allontana l’ipotesi Gabriel Jesus? Le ultime indiscrezioni sul possibile interesse dei rossoneri per l’attaccante parlano chiaro

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Chi è Nicolò Tresoldi, l'italo-tedesco del Bruges che sogna il Milan - Erano i tempi del Milan di Ancelotti, Pippo segnava a raffica e Nicolò imitava la sua esultanza nel campetto sotto casa a Cagliari. calciomercato.com

Milan: un bomber affermato o il talento Tresoldi, Tare davanti a un bivio per il futuro dell’attacco - Sembra ruotare attorno a questa domanda il futuro dell’attacco del Milan: Igli Tare sogna uno tra Robert ... sport.virgilio.it

Nicolò Tresoldi, parla il papà: "Inzaghi è il suo idolo. Il Milan lo avrebbe preso quando era piccolo e piaceva anche alla Juve" - È un grande tifoso della squadra rossonera e soffre sempre tanto quando perde. corrieredellosport.it

#MilanVerona, #Tresoldi vola a Milano: presente sugli spalti di San Siro #SerieA #Milan #SempreMilan x.com

Domenica 14 dicembre inaugura a Casa Emergency a Milano (via Santa Croce 19, ore 15) «L’Arca», l’opera di poesia di strada e arte pubblica di Ivan Tresoldi (Milano, 1981), realizzata anche con il legno recuperato dal naufragio di Cutro, in cui nel 2023 per facebook