Destinati al recupero della tettoia liberty e di una villa storica i ristori ambientali di Snam

L’amministrazione comunale di Lecce ha dato il via a due interventi per migliorare il patrimonio storico della città. La prima parte riguarda il restauro della tettoia in stile liberty, che sarà ricollocata nel centro polifunzionale in costruzione al posto della ex Caserma Massa. La seconda prevede il recupero della villa Scipione Ammirato, un edificio storico importante. I lavori sono finanziati con i ristori ambientali di Snam e puntano a salvaguardare e valorizzare due pezzi di storia locale.

L’amministrazione leccese ha approvato i due progetti cui è stata destinata la somma di 1,7 milioni di euro proposta da Snam come compensazione per il metanodotto Entrambi, è stato spiegato, saranno finanziati con soldi di Snam, che ha accordato al Comune di Lecce 1,7 milioni di euro per la realizzazione di opere di “compensazione ambientale” dopo la realizzazione del metanodotto di collegamento tra il terminale di ricezione del gasdotto Tap e la rete nazionale. L’infrastruttura attraversa il territorio del capoluogo per circa 20 chilometri. E per armonizzare la natura dei fondi con il tipo di progetti approvati, sono state chiamate in causa finalità di sostenibilità ambientale (nel primo caso) e di efficientamento energetico (nel secondo).🔗 Leggi su Lecceprima.it

