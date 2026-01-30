Davide Borgione parla lo sciacallo che ha derubato il 19enne in fin di vita | Non pensavo stesse morendo

Uno dei ragazzi coinvolti nel furto a Torino si presenta e spiega cosa è successo quella notte. Davide Borgione era in fin di vita dopo una caduta dalla bici, e mentre era a terra, alcuni giovani gli hanno rubato lo zaino. Ora uno di loro dice di non aver capito che la situazione fosse grave: “Se avessi saputo che stava morendo, avrei chiamato i soccorsi”. La vicenda ha scosso l’intera città, e le autorità stanno indagando per capire meglio cosa sia realmente accaduto.

"Se avessi saputo che stava morendo, avrei chiamato i soccorsi". A parlare è uno dei ragazzi che a Torino hanno derubato Davide Borgione, mentre era in fin di vita dopo una brutta caduta dalla bici. Il 19enne è deceduto poco dopo, i due sciacalli sono stati denunciati per furto e omissione di soccorso.

In un episodio che ha attirato l'attenzione pubblica, Davide Borgione è stato vittima di un furto mentre si trovava in condizioni critiche.

Nella notte tra il 23 e il 24 gennaio, a Torino, il 19enne Davide Borgione è deceduto.

