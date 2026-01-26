Cade dalla bici un’auto lo urta e viene derubato mentre è in fin di vita | cos’è successo a Davide Borgione

Nella notte tra il 23 e il 24 gennaio, a Torino, il 19enne Davide Borgione è deceduto. Dopo essere caduto dalla bici, è stato urtato da un’auto e successivamente derubato. Questa vicenda solleva questioni sulla sicurezza e la tutela delle persone vulnerabili nelle aree urbane.

