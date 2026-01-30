Dalla parata in piazza al gran ballo a Palazzo Vecchio | il programma del Carnevale 2026 di Firenze

La città si prepara alla quarta edizione del Carnevale di Firenze. L’evento prenderà il via sabato 31 gennaio e proseguirà fino a domenica 1 febbraio, con una parata in piazza e un grande ballo a Palazzo Vecchio. La cittadinanza è già in fermento per questa tradizione che torna a riempire le strade e i saloni storici della città.

Al via la quarta edizione del Carnevale di Firenze, in programma sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio. Tutto è pronto per una due giorni di grande festa e spettacolo, all'insegna della solidarietà e dell'inclusività, che animerà alcuni dei luoghi più rappresentativi della città, coinvolgendo cittadini e visitatori in un'esperienza che unisce tradizione, arte e partecipazione. L'evento si apre con il prestigioso Charity Gala Dinner a Palazzo Vecchio, che ospiterà il Gran Ballo delle Regine, lo spettacolo ideato e curato da Antonia Sautter, celebre creatrice del Ballo del Doge di Venezia.

