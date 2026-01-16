Un inizio anno super Concerti musical grandi nomi e tributi

Il 2026 si apre con un calendario ricco di eventi, tra concerti, musical di grandi nomi e tributi. Un inizio d’anno che invita a scoprire diverse proposte culturali, offrendo occasioni di intrattenimento per tutti i gusti. Tra le principali manifestazioni, si evidenziano le iniziative promosse da ‘L’Orazero’, che arricchiscono il panorama artistico e musicale della stagione.

di Maurizio Costanzo Il 2026 parte a ritmo di concerti e musical, ma soprattutto nel segno de 'L'Orazero'. Scatterà esattamente il 24 gennaio da Roma, città nella quale Renato Zero dà inizio al suo tour, che proseguirà poi come seconda tappa proprio a Firenze, di cui possiede le 'Chiavi della città' e dove è nato artisticamente nel 1973 presentando il suo primo live 'No mamma no'. Un battesimo fortunato di una storia artistica lunga oltre 50 anni che rivivrà al Mandela Forum l'11, 12, 14 e 15 febbraio (ore 21). La setlist unirà i brani simbolo della sua carriera alle tracce del nuovo progetto 'L'Orazero'.

