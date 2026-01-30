Sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, Verissimo accoglie ospiti di peso. Tra loro ci sono Carlo Conti e Fabio Fognini, pronti a condividere qualche momento con il pubblico. Le puntate promettono interviste e sorprese, con personaggi noti che si raccontano in modo semplice e diretto.

Chi sono gli ospiti previsti per le puntate di Verissimo del 31 gennaio e 1 febbraio? Ecco chi si racconterà ai microfoni di Silvia Toffanin. Sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio torna Verissimo con i suoi ospiti. Chi saranno i protagonisti del programma condotto da Silvia Toffanin? Una delle interviste previste coinvolge una signora della musica italiana come Gigliola Cinquetti, che si racconterà tra pubblico e privato. Spazio poi a Daniele Pecci, attualmente in onda su Canale 5 con la serie Una nuova vita. E sempre dal medesimo show, ci sarà anche Alessandro Tersigni. LEGGI ANCHE: Silvia Toffanin co conduttrice a Sanremo 2026? Carlo Conti svela la verità Non mancherà poi l’ironia di Valeria Graci e il nuovo capitolo della vita di Thais Wiggers. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Da Carlo Conti a Fabio Fognini, gli ospiti di Verissimo di sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio

Sabato e domenica, Verissimo si prepara a riempire gli studi di ospiti di primo piano.

Questo weekend, sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, Verissimo torna in tv su Canale 5 con un ricco elenco di ospiti.

