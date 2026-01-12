Bachanale viaggio centrifugo nella musica di Bach

Il 14 gennaio al Teatro Ghione di Roma, AncheCinema presenta Bachanale, un viaggio nella musica di Bach. Lo spettacolo, interpretato dal Maestro Mario Margiotta, combina voce narrante e pianoforte per offrire un’esplorazione approfondita delle opere del compositore tedesco. Un’occasione per ascoltare e conoscere da vicino la profondità e la raffinatezza della musica di Bach, in un contesto intimo e raccolto.

Al Teatro Ghione di Roma, mercoledì 14 gennaio, AncheCinema, presenta, , spettacolo musicale di e con il Maestro Mario Margiotta (voce narrante e pianoforte).Un concerto dedicato al mondo di Bach, tra musica, divulgazione e ironia. Il format. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Bachanale, lo spettacolo musicale dedicato alla musica ed al mondo di Bach Leggi anche: I brani di Bach e Mozart, viaggio nella grande musica classica Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Al Teatro Ghione un viaggio centrifugo nella musica di Bach; Bachanale, lo spettacolo musicale dedicato alla musica ed al mondo di Bach; Al Teatro Ghione il 14 gennaio AncheCinema presenta Bachanale -. Bachanale, lo spettacolo musicale dedicato alla musica ed al mondo di Bach - Chi ha detto che Bach è noioso? romatoday.it PERCHE' BACHANALE SI CHIAMA COSI'? Bachanale è un concerto che diventa racconto. Un viaggio ironico e coinvolgente nell’universo di Johann Sebastian Bach, ideato e interpretato dal M° Mario Margiotta. Musica dal vivo, divulgazione brillante ed emozione si fondono in uno spettacolo unico, ac - facebook.com facebook Bachanale, lo spettacolo musicale dedicato alla musica ed al mondo di Bach ift.tt/qV0C6tS x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.