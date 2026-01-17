Se il talento non arriva nelle piccole imprese allora bisogna costruirlo Ecco come

Se il talento non si presenta spontaneamente nelle piccole imprese, è necessario svilupparlo internamente. Per anni, si è pensato che il successo dipendesse dall’individuazione e dall’attrazione di risorse già pronte. Tuttavia, costruire il talento richiede strategie mirate, formazione continua e un ambiente che favorisca la crescita professionale. Solo così le aziende possono rafforzare le proprie competenze e sostenere il proprio sviluppo nel tempo.

Per anni il dibattito sul talento è stato raccontato come una caccia. Le imprese dovrebbero individuarlo, attrarlo, trattenerlo. Come se il talento fosse una risorsa rara già pronta, nascosta da qualche parte nel mercato del lavoro, e il problema fosse solo trovarla prima degli altri. Questa narrazione, però, smette di funzionare appena la si cala nella realtà delle piccole imprese italiane. E soprattutto non spiega perché molte PMI, pur cercando persone "brave", continuino a faticare a crescere. Nella pratica quotidiana delle PMI emerge una verità meno comoda ma più concreta. Il talento, inteso nel senso tradizionale del termine, spesso non arriva proprio nelle piccole imprese.

