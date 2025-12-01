Roma, 1 dic. (Adnkronos) - Cosmoprof Worldwide Bologna consolida il suo ruolo di guida nell'industria cosmetica internazionale e si prepara alla 57ª edizione, in programma dal 26 al 29 marzo 2026. L'appuntamento rinnova il suo impegno verso il networking B2B, grazie a nuovi spazi dedicati a pitch commerciali e presentazioni istituzionali, ambienti di networking ampliati e un'attenzione privilegiata ai trend emergenti e ai mercati ad alto potenziale. Su oltre 170.000 mq espositivi si incontreranno più di 3.000 aziende provenienti da oltre 60 Paesi e oltre 255.000 operatori internazionali, confermando ancora una volta Bologna come capitale mondiale della bellezza professionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dal 26 a 29 marzo la comunità della bellezza torna con Cosmoprof Worldwide Bologna 2026