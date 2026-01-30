Riccardo III torna in scena con un’interpretazione che promette di lasciare il segno. Antonio Latella sceglie di proporre questo ruolo a un attore che sogna da sempre di portarlo sul palco. La scena si prepara a un nuovo capitolo della storia, con un’interpretazione intensa e carica di emozioni.

"Riccardo III è uno di quei ruoli che un attore sogna per tutta la vita. E se a proportelo è Antonio Latella, non puoi che dire di sì". Parola di Vinicio Marchioni che, da stasera a domenica (alle 21, dopodomani alle 16), porta al Teatro Duse la parabola del sovrano disposto a tutto pur di conquistare il trono d’Inghilterra. "Entrare nell’universo di Shakespeare è una fortuna immensa: le parole hanno una forza incredibile. E lo studio è continuo, sera dopo sera", spiega Marchioni che, da anni, affianca al teatro importanti ruoli cinematografici: è il Freddo di Romanzo Criminale e Nino di C’è ancora domani, solo per citarne due. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Così la bellezza nasconde il Male"

