WhatsApp la depressione si nasconde negli audio | così viene scoperta

Una recente ricerca ha dimostrato che l'intelligenza artificiale può aiutare a individuare segni di depressione analizzando i messaggi vocali su WhatsApp. La tecnologia, applicata a un gruppo di pazienti, ha raggiunto oltre il 91% di accuratezza, offrendo una possibile strada per una diagnosi precoce e non invasiva. Questi risultati, pubblicati sulla rivista Plos Menthal Health, evidenziano il potenziale delle analisi vocali nel monitoraggio della salute mentale.

Si potrebbe fare una prima diagnosi di depressione anche tramite i messaggi vocali che si registrano su WhatsApp grazie all'utilizzo dell' intelligenza artificiale: è la scoperta di un gruppo di studiosi che sulla rivista scientifica Plos Menthal Health ha pubblicato i risultati ottenuti su alcuni gruppi di pazienti con una precisione anche maggiore del 91% sulle donne. Quali sono i risultati. Questo studio è stato basato sulla ricerca clinica dei biomarcatori vocali prendendo un campione di persone che hanno registrato un parlato naturale, quindi informale, invece delle registrazioni strutturate.

