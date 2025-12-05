Comunicato Stampa | La Corte d' Appello di Venezia proclama il Presidente della Giunta e i consiglieri regionali

Oggi pomeriggio, la Corte d'Appello di Venezia ha proclamato il Presidente della Giunta regionale e i componenti dell'assemblea legislativa veneta, a seguito delle elezioni del 23 e 24 novembre. La prima riunione del Consiglio regionale avrà luogo non oltre il decimo giorno dalla proclamazione degli eletti e sarà convocata dal Presidente del Consiglio regionale uscente Roberto Ciambetti. La prima seduta sarà presieduta, in via provvisoria e fino all'elezione del nuovo Presidente dell'assemblea legislativa, dal consigliere anziano Riccardo Szumski, coadiuvato dai consiglieri segretari più giovani Jacopo Maltauro ed Matteo Pressi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

