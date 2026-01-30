Controlli di Polizia a Carpi pusher espulso e un 29enne sorpreso con un coltello al parco

La Polizia di Carpi ha intensificato i controlli negli ultimi giorni. Durante un’operazione, hanno espulso un pusher e sorpreso un 29enne nel parco con un coltello in tasca. Le forze dell’ordine continuano a monitorare la zona per garantire sicurezza ai cittadini.

Intensificati i controlli in città. Un 28enne tunisino è stato accompagnato al Cpr di Bari dopo essere stato fermato con droga e contanti. Ieri sera identificate quasi 100 persone La misura più severa ha riguardato un cittadino tunisino di 28 anni, irregolare sul territorio, protagonista di una doppia vicenda giudiziaria. L'uomo era sfuggito a un primo controllo scappando in bicicletta e gettando a terra un portamonete contenente diverse dosi di hashish. La sua fuga è però durata poco: nel pomeriggio del 27 gennaio una Volante lo ha rintracciato e fermato. Addosso aveva 300 euro in contanti, somma di cui non ha saputo giustificare la provenienza e ritenuta provento dell'attività di spaccio.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su Carpi Polizia

I carabinieri di Forlì hanno fatto una serie di controlli tra San Domenico, il parco urbano e altri punti di ritrovo dei giovani.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Carpi Polizia

Argomenti discussi: Controllo di vicinato, riunione dei coordinatori con la polizia locale e il sindaco Possamai; Controlli della polizia a Genova nei locali notturni: diffide e sanzioni per 11 mila euro; Armi e droga, controlli di Polizia e Carabinieri nella zona montana; Controlli di polizia al Corni, in campo anche unità cinofila e metal detector.

Controlli a tappeto della polizia in provincia di Cosenza, 4 arresti e interventi per stalking e estorsioneQuattro arresti, sequestri di droga e numerose denunce: è il bilancio dei controlli della Polizia nella provincia di Cosenza contro lo spaccio. virgilio.it

Vicenza: controlli congiunti Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia LocaleVicenza - Identificate 80 persone, controllati 6 esercizi pubblici, avviato un procedimento amministrativo per la chiusura di un bar/ristorante ... vicenzareport.it

Gaeta, controlli della Polizia di Stato: due soggetti denunciati per ricettazione - facebook.com facebook

Imponenti controlli della Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Locale, lungo il litorale della Capitale. Gli agenti hanno passato al setaccio l’area dei lotti di Ostia e i quartieri di Acilia, Dragona e Villaggio San Francesco. Il bilancio è di 7 arresti, più di x.com