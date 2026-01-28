Dall' area del San Domenico al parco urbano raffica di controlli dell' Arma | un giovane sorpreso con un taser

I carabinieri di Forlì hanno fatto una serie di controlli tra San Domenico, il parco urbano e altri punti di ritrovo dei giovani. Durante le verifiche, hanno sorpreso un ragazzo con un taser, un’arma che non dovrebbe essere in circolazione tra i minorenni. I militari hanno intensificato le pattuglie per fermare la microcriminalità e lo spaccio di droga.

San Domenico, parco urbano e aree di ritrovo dei giovani. I carabinieri di Forlì sono stati impegnati in una serie di servizi di controllo finalizzati a contrastare fenomeni di microcriminalità e lo spaccio di droga. Un ragazzo è stato denunciato per porto abusivo di armi poichè trovato in possesso di un taser, oggetto poi posto sotto sequestro. Ad uno dei cinque, che al momento del controllo si trovava alla guida della propria auto, è stata ritirata anche la patente di guida per la successiva sospensione da parte della prefettura di Forlì-Cesena. Il veicolo è stato affidato ad una persona idonea alla guida.

