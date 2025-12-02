Prodotti non conformi e decongelati oltre i limiti | sequestrati 60 chili di pesce e maxi multa per un ristorante ravennate

Si è conclusa con il sequestro di oltre 60 chilogrammi di prodotti ittici e l’irrogazione di sanzioni amministrative per un totale di 11.500 euro l’attività ispettiva effettuata lo scorso fine settimana dal personale della Guardia Costiera di Ravenna presso un ristorante di cucina giapponese. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

