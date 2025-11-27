Si è concluso il processo di rinnovo delle cariche sociali del Consiglio Regionale Fratres Campania OdV per il quadriennio 20252029.Le elezioni si sono svolte lo scorso 15 novembre, mentre nella seduta del 25 novembre il Consiglio Regionale ha ufficializzato le nuove nomine.Conferme e nuove. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Fratres Campania: rinnovate le cariche sociali per il quadriennio 2025–2029