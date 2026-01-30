Consegnata a Cepagatti la targa di attività storica a Bruno Gagliardi per il negozio Stile Idea Gagliardi

Bruno Gagliardi ha ricevuto a Cepagatti la targa per l’attività storica del suo negozio, Stile Idea Gagliardi, a Villanova di Cepagatti. La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi, con amici e clienti che hanno partecipato per celebrare i tanti anni di lavoro nel settore dell’estetica e dei parrucchieri. Gagliardi, che da tempo gestisce il negozio, ha ringraziato tutti per il supporto e la fedeltà nel corso degli anni.

L'attività di estetica e parrucchieri è a Villanova di Cepagatti: a consegnare il riconoscimento il sindaco Gino Cantò e la vice Annalisa Palozzo Gagliardi Bruno, proprietario del negozio di estetica e parrucchieri Stile Idea Gagliardi a Villanova di Cepagatti ha ricevuto la targa per l'attività storica. Attività aperta nell'ottobre del 1979 assieme alla moglie Margherita che tutt'oggi prosegue l'azienda. Già insignito di medaglia d'oro per lo sviluppo economico dalla Camera di Commercio di Pescara, Bruno "il barbiere", come viene ricordato a Villanova, ha visto passare sotto le sue mani generazioni intere.

