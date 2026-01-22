Stati generali di Forza Italia | Roberto Gagliardi lancia la sfida per Lecco 2026

Il 14 febbraio 2026, presso il Lecco Hostel, si terranno gli Stati Generali di Forza Italia. Roberto Gagliardi presenterà le proposte e le strategie per il futuro di Lecco, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini e rappresentanti locali. L’appuntamento, alle ore 10:00, rappresenta un momento di confronto e di progettazione condivisa per lo sviluppo della città.

Sabato 14 febbraio al Lecco Hostel l'evento programmatico che apre la corsa alle amministrative. Gagliardi: "Lecco non può più restare ferma. Saremo il perno di una coalizione moderata per una città moderna e sicura". Presentata la nuova segreteria cittadina guidata da Virginia Tentori Sabato 14 febbraio 2026, alle ore 10:00, il Lecco Hostel (Corso Matteotti 89a) diventerà il quartier generale dell'alternativa per la città. Il segretario provinciale Roberto Gagliardi darà ufficialmente il via agli "Stati generali di Forza Italia", un evento programmatico cruciale che segna l'inizio della corsa verso le elezioni amministrative.🔗 Leggi su Leccotoday.it Forza Italia Lecco, si dimette l'intera segreteria cittadina: "Divergenze insanabili con Gagliardi"La segreteria cittadina di Forza Italia a Lecco ha annunciato le proprie dimissioni, motivando la scelta da divergenze insormontabili con Gagliardi.

