‘Nascere nel Futuro | tra genetica ambiente e diritti’ ad Ancona confronto fra esperti di medicina e diritto

ANCONA – Fattori ambientali, stili di vita, stress e alcune esposizioni in utero, possono alterare l’espressione genica dei nascituri, dal concepimento fino all'adolescenza, attraverso meccanismi epigenetici. Parallelamente, le nuove terapie in utero aprono a nuove questioni etiche. Da qui. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

