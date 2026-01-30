Confagricoltura lo sfusato di Amalfi capofila del progetto Med Italy Bio

Confagricoltura mette sotto i riflettori lo sfusato di Amalfi, scelto come simbolo del progetto Med Italy Bio. Si tratta di un’iniziativa che mira a promuovere le produzioni biologiche italiane, sostenendo la dieta mediterranea. Il progetto, approvato dal Ministero dell’Agricoltura, punta a rafforzare il comparto agricolo e valorizzare i prodotti della nostra terra.

“È un riconoscimento di rilievo per la Campania, – afferma Fabrizio Marzano, presidente di Confagricoltura Campania – dal momento che l’azienda capofila del progetto ha sede nella nostra regione. L’Azienda Agricola Salvatore Aceto, realtà di riferimento nel biologico che opera nel campo della limonicoltura della Costiera Amalfitana, coordinerà operativamente e amministrativamente le attività del progetto, in stretto collegamento con Confagricoltura e le altre aziende della filiera. Una conferma del ruolo centrale del territorio campano nello sviluppo delle filiere biologiche nazionali e nella valorizzazione dei prodotti legati alla dieta mediterranea”.🔗 Leggi su Salernotoday.it

