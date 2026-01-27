AREZZO Al via ad Arezzo il progetto " Phe4GOLD ", una sfida che punta a rivoluzionare il comparto orafo rendendo possibile una produzione alimentata esclusivamente da idrogeno verde. La sede di Graziella Holding ha ospitato la prima riunione operativa di un gruppo di lavoro multidisciplinare che riunisce realtà toscane impegnate nella ricerca e sviluppo. L’obiettivo è progettare una soluzione capace di integrare fotovoltaico, elettrolisi e sistemi di immagazzinamento dell’energia, favorendo la transizione energetica nel settore dell’alta gioielleria. Il progetto è finanziato dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito del bando Mission Innovation 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gioielli sostenibili, qui laboratorio d’Europa. Graziella Holding capofila del progetto

